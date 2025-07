Spacciatore torturato, così la vittima era costretta ad auto-offendersi: “Sono sbirro, sono sbirro”

Catania

Il giovane non avrebbe consegnato per intero gli incassi della vendita della droga. Sono state arrestate tre persone

Lo hanno trascinato in una stalla al Villaggio Sant’Agata, ancora non localizzata, dove lo hanno legato mani e piedi e infine torturato. Gli hanno rasato i capelli e le sopracciglia, lo hanno picchiato e spintonato. E mentre lo filmavano con due cellulari lo hanno costretto a dire che era «un traditore e uno sbirro». La colpa? Avrebbe rubato piccole cifre dagli incassi giornalieri di una piazza di spaccio che gestiva per il gruppo. I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato, eseguendo un’ordinanza firmata dalla gip Daniela Monaco Crea, Orazio Guerino, 22 anni, Paolo Simone Scuderi 36 anni, Pietro Cristian Rungo, 25 anni, accusati di tortura.

La “punizione”

I carabinieri, grazie a un’attività info-investigativa, hanno saputo che uno spacciatore era stato “punito” per un ammanco di denaro. E la cosa risaliva al 29 maggio. I militari hanno quindi avvicinato la vittima: che in effetti aveva i capelli rasati e diverse escoriazioni nel corpo. L’uomo però ha detto di essere stato vittima di un incidente. E, fatto stranissimo, ha anche informato i torturatori che era stato fermato dagli investigatori. Un atteggiamento, per la gip, che prova la totale soggezione del ragazzo nei confronti dei suoi aguzzini che lo hanno anche costretto a umiliarsi.

Il video della tortura e le intercettazioni