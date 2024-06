Spacciava droga in strada anche se era ai domiciliari: adesso va in carcere

Catania

Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre consegnava le dosi ai clienti in auto nel quartiere di San Giovanni Galermo

Spacciava di notte, nel popoloso rione San Giovanni Galermo di Catania, nonostante fosse ai domiciliari per lo stesso reato. E’ l’accusa contestata a un 22enne che è stato arrestato da Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia Fontanarossa.

Il giovane, sorpreso a consegnare dosi a clienti in auto, alla vista dei militari dell’Arma è fuggito e ha cercato rifugio nell’androne di un vicino palazzo, ma è stato bloccato. Era in possesso di 26 involucri termosaldati, contenenti 4 grammi di cocaina, altri 39 involucri contenenti 9,5 grammi di cocaina, una radio ricetrasmittente e la somma di 20 euro, considerati i primi incassi dell’attività di spaccio. Il 22enne, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti il 18 aprile scorso, era stato sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione ai Carabinieri della Stazione di Viagrande. Arrestato nuovamente il 24 maggio scorso, per lo stesso reato, era stato posto ai domiciliari. Nei confronti dell’indagato il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l’aggravamento del provvedimento cautelare emettendo un’ordinanza che ne ha disposto il trasferimento in carcere

