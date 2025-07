Spacciavano nel parcheggio: arrestati a Catania due diciannovenni di Caltagirone

L'intervento

I carabinieri hanno notato i movimenti sospetti di due utilitarie in un grosso store alle porte di Catania

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un ragazzo e una ragazza di 19 anni, entrambi di Caltagirone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Intorno alle 15,30, durante un giro di pattugliamento che prevedeva anche ispezioni all’interno dei parcheggi pubblici per prevenire i furti di auto, i militari dell’Arma, all’interno di uno di questi parcheggi situato nei pressi di un grosso store alle porte di Catania, hanno notato due utilitarie che si muovevano con atteggiamento sospetto.

Gli investigatori hanno osservato che una delle due auto si è avvicinata al mezzo con a bordo i due occupanti e, dopo un rapido scambio, si è subito allontanata facendo perdere le proprie tracce. Il comportamento appariva inequivocabile: si era appena verificato un passaggio di droga. A quel punto, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno deciso di pedinare i due soggetti per sorprenderli durante un altro scambio e ottenere maggiori conferme. Tuttavia, considerando il traffico e per evitare che potessero essere persi di vista, su Strada Cardinale di San Giorgio, in un momento in cui erano certi che non potessero più fuggire, hanno deciso di intervenire e li hanno bloccati.Messi in sicurezza, da un primo controllo sul posto, non veniva rinvenuto nulla di illegale, quindi, gli investigatori hanno deciso accompagnati negli Uffici della Compagnia di Piazza Dante per eseguire le verifiche in modo più approfondito. In effetti, durante le successive perquisizioni personali, all’interno degli indumenti della ragazza venivano rinvenuti 2 panetti di hashish del peso lordo complessivo di 200 grammi, mentre il ragazzo risultava in possesso della somma di 230 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.