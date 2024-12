Spaccio al Fortino, coinvolto anche un minorenne: nel suo comodino trovati crack e munizioni

CARABINIERI

Le perquisizioni sono state eseguite sin dalle prime ore del mattino. In casa di un 49enne mezzo chilo di marijuana

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 49 anni e denunciato un minorenne di 17 anni perché accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nonché, solo per quest’ultimo, di detenzione abusiva di munizioni.

L’ operazione ha avuto come principali obiettivi personaggi ritenuti gravitanti nello spaccio nel quartiere Fortino. Mirate perquisizioni sono state eseguite dai militari della radiomobile alle prime ore del mattino, tra le quali quella nell’abitazione del minorenne, da quest’ultimo condivisa con i genitori.

Nel corso della ricerca, all’interno del cassetto del comodino della sua camera da letto, i carabinieri hanno scovato una calza contenente tre grammi di crack e, inoltre, particolare questo inquietante, un ulteriore involucro di carta con dieci cartucce calibro 9×21.

Altre pattuglie dell’arma, contestualmente, hanno fatto accesso presso l’abitazione del 49enne, in via Acquedotto Greco, trovando quasi subito riscontro alle “notizie” che lo descrivevano come attivissimo spacciatore. Al riguardo, la presenza di due dosi di marijuana e di una grande quantità di bustine per il confezionamento, rinvenute sopra il tavolo della cucina, lasciava sospettare, agli investigatori, che dentro quell’abitazione vi fosse qualcosa di più “corposo”.

In effetti, su un armadio avvolto nel cellophane, gli operanti hanno trovato circa mezzo chilo di marijuana sfusa, ulteriori 43 dosi della medesima sostanza stupefacente già confezionate per la vendita al dettaglio, nonché un bilancino di precisione.