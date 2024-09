Spaccio di droga allo Sperone e alla Vucciria: 3 arresti a Palermo

CARABINIERI

Gli arresti sono stati convalidati dal gip. Sono in corso indagini per individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente

Con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato in flagranza nel quartiere Sperone, a Palermo, un 22enne già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno bloccato nei pressi di via Padre Francesco Spoto poco dopo la cessione a un cliente di droga. Addosso aveva oltre 60 dosi tra cocaina, crack, marjuana e hashish. Stessa sorte è toccata a un 35enne di origine algerina e a un tunisino di 23 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine, nel quartiere della Vucciria. Anche in questa caso i due spacciatori sono stati sorpresi dai militari subito dopo una cessione a due acquirenti nei pressi di piazza Caracciolo. La perquisizione degli indagati ha permesso di trovare e sequestro oltre 22 grammi tra hashish e cocaina, già suddivisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio, oltre a banconote di piccolo taglio, ritenute dell’attività illecita.