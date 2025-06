Spaccio di droga e cellulari in carcere a Palermo, legali chiariscono la posizione agente penitenziario

Giudiziaria

«Giuseppe Bono, coinvolto nell’inchiesta della dda di Palermo su un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga e all’ingresso di telefoni cellulari nel carcere Lo Russo-Pagliarelli di Palermo, non è stato sottoposto a nessuna misura cautelare personale». Lo affermano, in una nota, i due legali dell’agente di polizia penitenziaria, gli avvocati Giacomo Lombardo del foro di Marsala e Alfonso Marciante del foro di Sciacca.