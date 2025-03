Sparatoria a Cibali, la lite per difendere l’onore di una donna: convalidati i fermi di padre e figlio

Catania

Il gip ha convalidato il fermo nei confronti de due indagati, padre e figlio rispettivamente di 50 e 25 anni, accusati – seppur con differenti gradi di coinvolgimento – del tentato omicidio avvenuto domenica sera in via Sabato Martelli Castaldi, davanti a un centro scommesse. La svolta, come anticipato ieri da La Sicilia, è arrivata grazie alle telecamere di video sorveglianza dell’attività commerciale del quartiere Cibali. I provvedimenti di fermo da parte della procura di Catania sono stati spiccati lo stesso giorno, infatti, della sparatoria.

Le indagini, coordinate dalla procura ed eseguite dalla Polizia di Stato – Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile di Catania, hanno preso spunto da una sequela di segnalazioni giunte al 112 Due sul ferimento del 45enne. Grazie alla disamina delle immagini tratte dal sistema di video-audio sorveglianza di cui era munito il centro scommesse, è stato possibile, da subito, raccogliere, nei confronti dei due indagati, gravi elementi indiziari idonei a ricostruire le fasi antecedenti, concomitanti e successive al tentato omicidio che sarebbe stato commesso, sparando a distanza ravvicinata sei colpi di pistola in rapida sequenza, dal 50enne, dopo un acceso litigio, dovuto a pregressi screzi di natura personale intercorsi tra i due fermati e la vittima, per comportamenti inopportuni posti in essere da parte della vittima nei confronti di una donna, in passato a lui legata sentimentalmente, ma ancor prima ex compagna del 50enne e madre del 25enne.