Sparatoria a Monreale, accertamenti irripetibili sulla Bmw usata per la fuga

Nel Palermitano

A renderlo noto è l’avvocato Giada Caputo che assiste Nicolò Cangemi rimasto ferito nel corso della sparatoria

«Dopo gli accertamenti tecnici irripetibili effettuati presso il Ris di Messina sui reperti sequestrati per le verifiche dattiloscopiche e merceologiche, la procura di Palermo ha incaricato i carabinieri Monreale di compiere accertamenti tecnici irripetibili di natura biologica, dattiloscopica e di microscopia elettronica sulla moto Bmw utilizzata per consentire la fuga di alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla sparatoria a Monreale, e rinvenuta in un garage nei padiglioni dello Zen di Palermo.