Sparatoria a Siracusa: arrestato 19enne per tentato omicidio

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare

Nell’episodio un uomo di 48 anni rimase gravemente ferito a una gamba

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19enne accusato di aver partecipato alla sparatoria avvenuta lo scorso 30 marzo in via Marco Costanzo, nella zona nord di Siracusa. Nell’episodio un uomo di 48 anni rimase gravemente ferito a una gamba.

Il presunto complice del giovane, un 22enne, era già stato fermato ad aprile. Secondo le indagini, i due si sarebbero appostati a bordo di un’auto davanti all’abitazione della vittima, contattandola per farla uscire. Una volta fuori, uno dei due ha sparato almeno tre colpi d’arma da fuoco, colpendo l’uomo all’arto inferiore, mentre l’altro attendeva in auto per la fuga verso Catania.