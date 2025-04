Sparatoria al Pigno: ci sono due indagati per omicidio

Catania

Sequestrata la cartella clinica della vittima, il giovane Biagio Napoli morto dopo 4 mesi in ospedale.

Ci sono due indagati per omicidio aggravato per la sparatoria di via Degli Agrumi avvenuta il 24 dicembre scorso. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno sequestrato la cartella clinica di Biagio Napoli, il 21enne ferito alla testa al Pigno la vigilia di Natale da una pistolettata e deceduto venerdì sera all’ospedale San Marco dove era ricoverato da circa quattro mesi. E, per poter espletare il diritto di difesa, la procura ha informato l’avvocato dei due giovani dell’avvenuto sequestro della documentazione medica della vittima per estrarne copia ed esaminarla.

Ad essere indagati sono due uomini che sono stati al centro di diverse perquisizioni avvenute a febbraio che hanno portato a sequestrare armi, droga e anche indumenti. Inoltre è stata fatta la copia forense del telefonino del ventisettenne finito in manette dopo un inseguimento nel corso del quale ha tentato di disfarsi di una borsa con una pistola. Dalla copia forense del cellulare potrebbero essere arrivate altre piste investigative dell’inchiesta coordinata dalla Dda etnea. I due giovani sono indagati anche di associazione mafiosa. Infatti, come già scritto da La Sicilia, la sparatoria avvenuta a pochi passi dal centro commerciale Le Porte di Catania scaturirebbe da tensioni per la gestione della piazza di spaccio del Pigno contesa da un elemento di Cosa Nostra – con appoggi nel quartiere di Ponte Po – e i picciotti di un cane sciolto dei Cappello che ha la sua roccaforte al Villaggio Sant’Agata.

Prima delle pistolettate della vigilia di Natale, ci furono colpi d’arma da fuoco contro vetrate e arredi di alcune attività commerciali legate alle squadre mafiose contrapposte. Non è la prima volta che per risolvere questioni relative alla governance del traffico di stupefacenti si usino le armi: questa volta però c’è scappato il morto.