Sparatoria di Librino, ribaltata la sentenza per Salvatore Chisari: assolto in primo grado, condannato in Appello

CATANIA

Secondo l’accusa, l'imputato avrebbe fatto parte del gruppo che ha ferito due persone

La prima sezione della Corte d’assise d’appello di Catania ha condannato Salvatore Chisari a sei anni di reclusione per duplice tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. La sentenza riforma quella di primo grado, emessa col rito abbreviato il 10 luglio del 2023, con cui era stato assolto per non avere commesso il fatto e che era stata appellata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Alessandro Sorrentino.

Al centro del procedimento il processo scaturito dall’inchiesta Centauri della Dda di Catania nell’ambito di indagini dei Carabinieri sul conflitto a fuoco avvenuto in viale Grimaldi, l’8 agosto del 2020, tra esponenti del clan Cappello-Bonaccorsi e della cosca dei Cursoti Milanesi durante il quale morirono due persone e ne furono ferite diverse altre. Secondo l’accusa, Chisari avrebbe fatto parte del gruppo che ha ferito due persone.

