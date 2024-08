Sparatoria in chiosco-bar a Giarre: preso uno dei due pregiudicati che ha fatto fuoco

Nel Catanese

Un carabiniere, intervenuto dopo che il titolare aveva chiamato le Forze dell'Ordine, è rimasto ferito di striscio. Alla base della sparatoria ci sarebbe stata una "vendetta"

E’ stato già individuato e bloccato uno dei due pregiudicati che ieri sera sono stati protagonisti di una sparatoria in un chiosco-bar a Trepunti di Giarre nel corso della quale è rimasto ferito di striscio anche un carabiniere che si trova in osservazione al Sant’Isidoro di Giarre. L’uomo arrestato è Giuseppe Marchitto del Popolo, 50 anni di Linguaglossa: è stato fermato tra Giarre e Piedimonte.

Ieri sera scene da far west alla caffetteria “La Briciola”: mentre i due pregiudicati, che erano in compagnia di due donne, pagavano il conto, avrebbero avuto una violenta discussione con il titolare del bar, che due anni fa aveva assistito a una lite di cui erano stati protagonisti i due avventori. Dopo essere stato in carcere, Marchitto del Popolo, il libertà perchè evaso dai domiciliari, ha provato a vendicarsi del commerciante, “reo” a suo dire di «essersi messo in mezzo» nell’episodio che risalirebbe al 2022. «Tu sei quello di due anni fa», la frase udita da numerosi testimoni mentre i due cominciavano a danneggiare l’interno del bar, facendo scattare un fuggi-fuggi generale. Il blitz punitivo, però, è stato in un primo momento sventato anche grazie all’intervento di alcuni clienti e amici del titolare. «Ma non finisce qui: io stasera ti vengo a sparare», avrebbe detto uno dei due uscendo dal bar. E così è stato perchè i due sarebbero poi tornati nel bar.