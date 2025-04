Sparatoria Monreale, il dolore della mamma di Andrea che piange anche il nipote: «Ci hanno tolto tutto»

Reazioni

Miceli e Turdo, due delle tre vittime, erano due cugini molto legati: il primo infatti è tornato in piazza dopo aver messo in salvo la sua ragazza

«Uno era figlio mio, l’altro era figlio di mia sorella. Ma erano indistintamente i nostri due figli. Sono cresciuti assieme, si sono sempre aiutati a vicenda. Hanno sempre condiviso tutto. Fino alla fine». Così al Corriere della Sera parla Giusi, mamma di Andrea Miceli, una delle vittime della strage di Monreale e zia di Salvatore Turdo.«Erano i figli in comune che avevamo io e mia sorella. Sì, non erano cugini, ma fratelli – aggiunge -. E ora è finita così, ci hanno levato tutto, ci hanno strappato il cuore. Ma che cosa gli avevamo fatto per arrivare a tanto? Ma perché ucciderli in quel modo? Andrea era amico di tutti. Lui c’era sempre per tutti».

Quel sabato «avevamo trascorso una bellissima serata in famiglia. Tutti assieme a festeggiare il compleanno di una mia nipotina. Andrea aveva passato tutta la serata a scherzare e giocare con la bambina. Poi, verso le 23.30, mi ha detto: mamma esco con la fidanzata. Facciamo un giro con gli amici. Come ogni sabato, del resto. Ci siamo salutati e l’ho rivisto in un letto della rianimazione. Andavano sempre in posti tranquilli, assieme ad una comitiva di ragazzi perbene e lavoratori che a Monreale conoscono tutti».