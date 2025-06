Sparatoria Monreale, il fratello di una delle vittime: «Ci ha scritto Mattarella»

Presidenza della Repubblica

Marco Pirozzo è il fratello di Massimo ucciso il 27 aprile nel corso di una sparatoria insieme ad Andrea Miceli e Salvo Turdo. In carcere ci sono tre palermitani

«Oggi ricorrono due mesi dalla scomparsa di mio fratello Massimo, e dei suoi amici Andrea e Salvo. Il dolore è ancora vivo, ma altrettanto viva è la nostra determinazione nel chiedere verità e giustizia. Abbiamo ricevuto una risposta dal presidente della Repubblica alla lettera che, come famiglie Pirozzo, Miceli e Turdo, avevamo inviato per chiedere attenzione, giustizia e verità». Lo dice Marco Pirozzo fratello di Massimo ucciso a Monreale il 27 aprile nel corso di una sparatoria insieme ad Andrea Miceli e Salvo Turdo. Per la strage in carcere ci sono tre palermitani: Salvatore Calvaruso, Mattias Conti e Samuele Acquisto.