Sparatoria Monreale, una lapide sul luogo del delitto

Omaggio

L'iniziativa dell'amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Monreale a un mese dal triplice omicidio di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, ha posto una lapide sul luogo del delitto. «In memoria dei giovani figli di questa città barbaramente uccisi da mano criminale il 27 aprile del 2025 cagionando profondo sgomento d’animo». Per il delitto sono stati arrestati e si trovano in carcere Salvatore Calvaruso accusato di avere sparato, Samuel Acquisto, accusato di aver guidato una Bmw Gs, dietro alla quale c’era Mattias Conti che a sua volta avrebbe aperto il fuoco sulla folla. Sono difesi rispettivamente dagli avvocati Corrado Sinatra, Riccardo Bellotta e Francesco Oddo. Il riesame in questi giorni ha respinto il ricorso di Calvaruso. I tre non hanno fornito informazioni utili alla ricostruzione dei fatti e su tanti punti, come ha scritto il gip nelle tre ordinanze di custodia cautelare, sarebbero smentiti dalle testimonianze di chi era presente nella piazza di Monreale e anche dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono tutt’altro che concluse: i pm stanno cercando di individuare gli altri componenti del gruppo partito dallo Zen quella notte e che avrebbe scatenato la rissa culminata nella strage. I carabinieri del Ris stanno poi compiendo tutta una serie di accertamenti sulla moto e su tutto quello che è stato sequestrato finora.

