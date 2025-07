Sparatoria nella notte a Canalicchio: tanti bossoli e nessuna traccia di sangue

Catania

La Squadra Mobile sta indagando per identificare gli autori e risalire all’origine di quanto è accaduto

A Catania c’è clima di Far West. Un’altra sparatoria è avvenuta nella notte. Questa volta è stata piazza Viceré il teatro delle pistolettate. A lanciare l’allarme è stata una signora che ha chiamato il 112. La Sala Operativa della Questura ha inviato una pattuglia delle Volanti. Sull’asfalto di via Puglia sono stati trovati 26 bossoli calibro 9 ma nessuna traccia di sangue. La palla a un questo punto è passata alla squadra mobile: questa mattina gli investigatori sono tornati sulla scena del crimine per acquisire i video delle telecamere delle varie attività commerciali della zona al fine di trovare elementi utili alle indagini.

Quasi sicuramente chi aveva la pistola ha sparato in aria. Non ci sono infatti danneggiamenti e non risultano feriti. Nessuna traccia di sangue è stata rinvenuta dalla scientifica. La dinamica appare simile a quella di via San Damiano nella zona di piazza San Cocimo. Ma al momento non pare ci possano essere legami tra le due sparatorie.