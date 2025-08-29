Sfoglia il giornale

Sparatorie a Catania, parte “Alto impatto”: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale in tutta la città

E' quanto è stato disposto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Di Laura Distefano |
Operazione Alto impatto a Catania
Sono partiti da stasera i controlli interforze ad alto impatto disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Catania per fermare le sparatorie che si sono susseguite in queste ultime quattro notti. Colpite diverse attività commerciali.

I posti di controllo con polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono stati predisposti in tutta la città, ma in particolare nei quartieri più caldi come Trappeto Nord e San Cristoforo

