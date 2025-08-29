Territorio
Sparatorie a Catania, parte “Alto impatto”: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale in tutta la città
E' quanto è stato disposto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica
Sono partiti da stasera i controlli interforze ad alto impatto disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Catania per fermare le sparatorie che si sono susseguite in queste ultime quattro notti. Colpite diverse attività commerciali.
I posti di controllo con polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono stati predisposti in tutta la città, ma in particolare nei quartieri più caldi come Trappeto Nord e San Cristoforo
