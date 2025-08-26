Spari contro il centro estetico della figlia del boss a Catania: il punto sulle indagini

Far west nella notte

Pochi minuti prima spari anche in via Calabrò, a San Cristoforo

Notte di fuoco. Letteralmente di fuoco. Oltre venti pistolettate con armi di diverso calibro sono state sparate contro un centro estetico in via Garibaldi a Catania. Erano le tre di notte quando i residenti del quartiere e i turisti ospiti nei vari B&B della zona sono stati svegliati dagli spari esplosi da almeno due persone contro la saracinesca dell’esercizio commerciale di Siria Saitta, figlia del più noto boss detenuto Lorenzo Saitta ‘u scheletro’ e compagna di Giovanni Balsamo, che un anno fa è stato prelevato da alcuni finti poliziotti e sequestrato per diverse ore. Sempre ieri notte, qualche minuto, prima hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco in via Calabrò, in pieno San Cristoforo. Proprio nell’abitazione dove la coppia risulterebbe residente.