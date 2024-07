Spari contro una saracinesca allo Zen 2, indaga la squadra mobile

PALERMO

I bossoli sono stati trovati per terra. Le pallottole hanno provocato diversi fori

Dieci colpi d’arma da fuoco sono stati sparati la scorsa notte contro la saracinesca di un magazzino in via Paavo Nurmi allo Zen 2 a Palermo. Gli agenti della polizia hanno trovato bossoli per terra e diversi fori provocati dalle pallottole. È stato sentito un uomo di 35 anni che sarebbe l’utilizzatore del magazzino. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

I colpi esplosi contro la saracinesca sono stati di una pistola calibro 21. I rilievi sulla saracinesca e sui fori sono stati eseguiti dalla polizia scientifica. L’uomo ascoltato per cercare di ricostruire i motivi dei colpi esplosi è originario della Tunisia, ma sta a Palermo da tempo. I colpi potrebbero essere stati esplosi per un regolamento di conti nella gestione dello spaccio di stupefacenti nella zona.

