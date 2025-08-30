Spari di pistola a Paternò nel corso di una lite: due ventenni feriti

Nel Catanese

Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto

Una lite ieri sera è finita a pistolettate a Paternò, nel Catanese. Due persone, ventenni, sono rimaste ferite. La dinamica non è ancora chiara perché le due vittime si sono presentate direttamente in ospedale. Uno a quello di Paternò e uno invece al Cannizzaro di Catania. I carabinieri stanno quindi cercando di ricomporre i pezzi del puzzle per cercare di capire cosa sia accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA