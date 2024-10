Spari in strada a Catania: 55enne, che in casa aveva un arsenale, arrestato dopo fuga

Indagini

L'uomo era stato visto fuggire dai carabinieri, in via Ungaretti, subito dopo la sparatoria

Quattro revolver calibro 38, riproduzioni a salve ma modificate nella canna e nel tamburo per renderle offensive e altamente letali, 28 cartucce dello stesso calibro e centinaia di altre a salve sono state trovate dai carabinieri di Catania nell’abitazione di un 55enne che è stato arrestato. La perquisizione era scattata dopo che una pattuglia, dopo avere sentito dei colpi di arma da fuoco esplosi per strada, aveva visto un’Audi A3, risultata poi intestata all’uomo, fuggire a gran velocità da via Ungaretti, dove ci sarebbe stata una sparatoria. Il 55enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, mentre le armi e le munizioni sequestrate saranno inviate al Ris dei carabinieri di Messina per le necessarie indagini di laboratorio.

