Spari tra i bracieri a Catania: forse un regolamento di conti, perquisizioni in via Capo Passero

Le indagini

Coinvolti alcuni cani sciolti che purtroppo girano armati.

Sarebbero partiti da via Capo Passero con diversi scooter per mostrare i muscoli ad alcuni ragazzi che venerdì sera si erano riuniti nella zona degli “arrusti e mangia”. Ci sarebbe un regolamento di conti tra ragazzi, per lo più cani sciolti e con armi a disposizione, dietro la lite e gli spari in aria avvenuti lo scorso weekend all’angolo tra le vie Lago di Nicito e Plebiscito, nel cuore dell’Antico Corso.

I poliziotti hanno svolto diverse perquisizioni dopo aver analizzato i filmati estrapolati dagli impianti di video sorveglianza delle attività commerciali della zona. E, grazie, ai video sarebbero emersi elementi che hanno portato gli investigatori nei grattacieli di Trappeto nord. A casa però uno dei sospettati non è stato trovato. Non è ancora chiaro il motivo scatenante, forse una discussione nata in qualche serata d’estate o qualche parola di troppo che non è stata gradita al bullo di turno. Quanto emerso dagli accertamenti e dai controlli mirati è al vaglio della magistratura che sta coordinando le indagini.

Fortunatamente l’escalation violenta non ha portato feriti. Ma è stato un caso. Il dato inquietante di quanto accaduto venerdì sera è che ci sono ragazzi che girano armati.