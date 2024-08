Spazza la cenere dell’Etna, scivola e finisce nel torrente in secca. Salvata dai vigili urbani

Tragedia sfiorata

La donna, di 75 anni, ha fatto un volo di oltre tre metri. L'episodio a Santa Venerina

Tragedia sfiorata stamane attorno alle 9 a Santa Venerina. Una donna di 75 anni, mentre spazzava la cenere vulcanica sul retro della propria casa in via Vittorio Emanuele avrebbe perso l’equilibrio finendo nell’alveo del torrente in secca Fago che scorre alle spalle della casa. La donna era in compagnia del figlio che ha lanciato subito l’allarme. Un vicino di casa ha poi allertato una pattuglia di vigili urbani che transitava in zona. Gli agenti impavidi hanno subito raggiunto l’anziana finita in fondo ad un dirupo ad una profondità di circa 3 metri e utilizzando anche una scala sono riusciti tra non poche difficoltà a portarla in superficie. I due ispettori della polizia locale Giuseppe Sorbello e Francesco Consoli hanno poi allertato il 118. Gli operatori sanitari hanno condotto la donna che ha riportato contusioni e ferite lacero contuse agli arti inferiori al pronto soccorso dell’ospedale di Giarre dove è rimasta in osservazione.

