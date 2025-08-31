Sfoglia il giornale

Spento l’incendio a Chiusa Sclafani: accreditata la pista dolosa

Il rogo è stato domato rapidamente

Di Redazione |

E’ stato spento stamattina l’incendio divampato ieri sera a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. L’allarme era stato lanciato da una torretta del sistema antincendio. Il rogo è stato domato rapidamente grazie all’intervento, richiesto dal Dos del Corpo forestale, di elicotteri dello stesso ente supportati da due Canadair inviati dal Centro operativo aereo unificato. Si sospetta che l’incendio sia stato doloso: sarebbe stato appiccato di sera, in un orario che impedisce l’uso di mezzi aerei.

