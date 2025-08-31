Spento l’incendio a Chiusa Sclafani: accreditata la pista dolosa

Nel Palermitano

Il rogo è stato domato rapidamente

E’ stato spento stamattina l’incendio divampato ieri sera a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. L’allarme era stato lanciato da una torretta del sistema antincendio. Il rogo è stato domato rapidamente grazie all’intervento, richiesto dal Dos del Corpo forestale, di elicotteri dello stesso ente supportati da due Canadair inviati dal Centro operativo aereo unificato. Si sospetta che l’incendio sia stato doloso: sarebbe stato appiccato di sera, in un orario che impedisce l’uso di mezzi aerei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA