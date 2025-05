Sporcizia e ragnatele in cucina: per un ristorante di Santa Tecla multa di 1000 euro

Nel Catanese

Durante i controlli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Nas dei carabinieri di Catania

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS di Catania, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Acireale, hanno effettuato controlli negli esercizi di ristorazione, a tutela dei consumatori in un momento di particolare affluenza turistica e, in un ristorante della frazione acese di Santa Tecla, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie: sporcizia su piani di lavoro e nei frigoriferi, ragnatele nella cappa della cucina e contenitori per alimenti conservati in modo non conforme. Per il titolare è scattata una sanzione di 1000 euro.

