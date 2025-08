“Sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati”: confiscati ad un pregiudicato beni per 300mila euro

Nel Trapanese

La confisca fa seguito al sequestro operato dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo nel mese di marzo di quest’anno

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani, a conclusione di una serie di indagini ed analisi condotte sulla scorta di pregressi accertamenti di polizia giudiziaria ed di approfondite analisi patrimoniali disposte dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore hanno dato esecuzione ad un Decreto di confisca di beni nei confronti “di un noto pregiudicato mazarese per un valore di circa trecentomila euro”.

Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale del capoluogo, che ha accolto integralmente la proposta avanzata dal Questore, anche per quanto concerne l’aggravamento della misura personale precedentemente applicata al pregiudicato, che attualmente si trova detenuto in istituto penitenziario, decretando l’aggravamento della durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza fino a cinque anni, con l’imposizione contestuale dell’aggiunta dell’obbligo di soggiorno e del divieto di recarsi fuori dal comune di residenza.La confisca fa seguito al sequestro operato dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo nel mese di marzo di quest’anno. I fatti hanno posto in risalto “il profilo criminale di un noto pregiudicato mazarese che già negli anni precedenti era stato destinatario di analoga misura personale e patrimoniale e che, nel mese di novembre dello scorso anno, era stato tratto in arresto per traffico di stupefacenti”. “Il noto pregiudicato, nel tempo, ha reiterato, con la medesima intensità e con le stesse modalità, l’attività di spaccio, che gli ha sempre permesso di concretizzare e gestire significative somme di denaro e altri beni- dice la Polizia – Sia i beni, sia le somme di denaro, però, venivano rigorosamente schermati da operazioni negoziali di natura simulatoria realizzando intestazione fittizie, finalizzate ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali tramite intestazioni non solo ai propri familiari, così come aveva fatto in precedenza, ma anche a soggetti extra familiari al fine di evitare ulteriori aggressioni al proprio patrimonio”.