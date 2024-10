Stalking e violenze nei confronti dell’ex compagna, dell’attuale convivente e del padre di quest’ultima: arrestato

Caltanissetta

L’uomo, gravato da pregiudizi di Polizia, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza fino al 2017, e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, nel 2023 era stato denunciato dall’ex compagna

La sezione misure di prevenzione del locale Tribunale, su proposta del Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, ha emesso decreto di applicazione di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di un anno e sei mesi e con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 46enne pregiudicato gelese, tratto in arresto lo scorso mese di gennaio, per atti persecutori e violazione di domicilio perpetrati in danno dell’ex compagna; maltrattamenti commessi in danno dell’attuale convivente e atti persecutori realizzati in danno del padre di quest’ultima.