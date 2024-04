Stalle per cavalli abusive a San Cristoforo: sequestri e denunce

Catania

Continuano i controlli di Polizia nel quartiere catanese dove i ricoveri per gli animali presentano diverse irregolarità

Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato di Catania nei quartieri del centro storico della città. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo”, all’interno di un cortile, dell’omonimo quartiere, hanno individuato due ricoveri irregolari che accoglievano altrettanti cavalli, prontamente sottoposti a fermo amministrativo.

Nel corso del servizio, i proprietari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione di animali in luogo non idoneo e sono state contestate loro svariate irregolarità igienico-sanitarie con l’intimazione di trovare, entro un ragionevole lasso di tempo, una diversa sistemazione per i loro cavalli.