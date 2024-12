Stm Catania, Caramanna (Uilm): «Le ragioni del nostro no all’ipotesi di accordo con l’azienda»

Il confronto

«Riteniamo inaccettabile un’intesa che peggiora ulteriormente le condizioni del precedente», dice il coordinatore nazionale del sindacato

«A Catania, come negli altri stabilimenti Stm, sono in corso le assemblee per l’approvazione dell’ipotesi di accordo firmata da Fiom, Fismic, Fim e Uglm ma non dalla Uilm. Riteniamo inaccettabile, infatti, un’intesa che peggiora ulteriormente le condizioni del precedente, anche questo sottoscritto meno di un anno fa dalle stesse organizzazioni». Lo afferma Giuseppe Caramanna, coordinatore nazionale Uilm per le relazioni sindacali con Stm e segretario generale della Uilm di Catania.

Caramanna aggiunge: «A settembre, ponendoci dinanzi a un ultimatum tra l’accettazione di un nuovo accordo e la disdetta di quello vigente, l’azienda aveva comunicato per lettera l’intenzione di cambiare le carte in tavola a causa di un presunto errore che avrebbe comportato la corresponsione di un maggiore salario per i lavoratori. Una motivazione almeno discutibile. Può una multinazionale come Stm, che nel 2024 registrerà un fatturato leggermente inferiore all’anno precedente ma senza alcuna perdita, adottare comprensibilmente una posizione del genere?».