Stop a “feste galleggianti” ad Acireale: ordinanza su musica ad alto volume nelle barche

"È stato superato il limite", dice Roberto Barbagallo

Stop alla musica ad alto volume in barca. Lo ha disposto il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, con un’ordinanza con cui vieta gli amplificatori sulle imbarcazioni a 500 metri dalla costa. Negli ultimi tempi, infatti, si sono susseguite le segnalazioni dei cittadini: ore e ore di schiamazzi e musica ad alto volume e, in alcuni casi, più imbarcazioni radunate per trasformare tratti di mare in vere e proprie “feste galleggianti”. “È stato superato il limite – dice il sindaco -. Per ore e ore nei passati fine settimana i nostri concittadini di Capo Mulini e Santa Maria La Scala sono stati disturbati da musica ad altissimo volume proveniente dalle imbarcazioni che si riparano nei nostri porti. Chi si trovava sul lungomare o i residenti hanno dovuto subire il malcostume di chi non ha rispetto per gli altri. Temo che possa trattarsi di episodi non isolati, quindi come Comune faremo la nostra parte a tutela del benessere e della serenità di tutti noi”.“A partire da oggi, fermo restando le prescrizioni di competenza di altre autorità – aggiunge -, ai fini della tutela della cittadinanza dall’inquinamento acustico e a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, lungo il litorale del circondario marittimo di Acireale, e in particolare entro 500 metri dalla costa, è vietato l’utilizzo di strumenti di amplificazione sonora a bordo di qualsiasi tipo di imbarcazione e di unità di diporto. Ringrazio gli uffici della Capitaneria di porto di Catania e l’ufficio locale marittimo di Santa Tecla con cui effettueremo controlli lungo le nostre coste. Le sanzioni per chi disturba la quiete pubblica vanno da un minimo di 2000 euro a un massimo di 20.000 euro”.

