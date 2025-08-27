Stop alla mala movida palermitana, a Sferracavallo in 400 nella discoteca abusiva: locale chiuso e sanzioni

sicurezza

Il titolare è stato denunciato e la struttura è stata sequestrata

Controlli di polizia a Palermo contro la mala movida hanno portato al sequestro di un locale a Sferracavallo e alla denuncia del gestore. Durante l’ispezione, è stata riscontrata la presenza di oltre 400 avventori all’interno del locale dove era in corso una serata danzante ampiamente pubblicizzata sui social network. L’intrattenimento musicale era gestito da un dj con l’ausilio di una console professionale, un impianto audio di elevata potenza e luci stroboscopiche da discoteca.

Il titolare/amministratore dell’esercizio, identificato sul posto, non è stato in grado di esibire alcuna delle certificazioni obbligatorie previste per legge: la Licenza del Questore per i trattenimenti danzanti, il Certificato di Prevenzione Incendi, il Certificato di Agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza e l’Autorizzazione per pubblico spettacolo.

La struttura è risultata, inoltre, priva delle minime condizioni di sicurezza: erano assenti le indispensabili vie di fuga e uscite di emergenza, e l’area si presentava completamente recintata con pannelli in legno prospicienti il mare, esponendo i partecipanti a gravi rischi per la propria incolumità. Sono state rilevate anche irregolarità fiscali e violazioni relative al personale addetto ai servizi di controllo (buttafuori): solo due dei quattro presenti risultavano in possesso del regolare cartellino identificativo, mentre gli altri due ne risultavano privi e tentavano di allontanarsi al momento dell’accesso ispettivo.