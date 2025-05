Storno di denaro e scontrini annullati: così il cassiere riusciva ad “alleggerire” la cassa di un supermercato del Catanese

Carabinieri

L'uomo, 48 anni, è stato arrestato dopo la denuncia presentata dal legale rappresentante della società che gestisce il punto vendita

Un meticoloso lavoro investigativo dei Carabinieri della Stazione di Santa Venerina, in provincia di Catania, ha portato all’arresto di un cassiere di 48 anni, incensurato, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni del supermercato dove lavorava. L’uomo è stato colto in flagranza di reato.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della società che gestisce il punto vendita, che si era accorto di diversi ammanchi di cassa, stimati per oltre 10mila euro, registrati nel corso di diversi mesi. Su delega dell’Autorità Giudiziaria, i carabinieri hanno avviato un’attività investigativa mirata. È stato predisposto un costante monitoraggio del supermercato attraverso le telecamere di sorveglianza interne, affiancato da servizi di osservazione per individuare la cassa da cui provenivano le anomalie. Le indagini hanno ben presto indirizzato i sospetti verso il cassiere 48enne.