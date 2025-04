Strage di Altavilla, l’orrore raccontato in aula: il volto del piccolo Emmanuel, le torture e il fumo del corpo bruciato

Corte d'Assise

I carabinieri furono i primi ad arrivare sul posto dopo che Giovanni Barreca, con la complicità degli altri due arrestati, aveva sterminato parte della sua famiglia

«Non dimenticherò mai il volto del bambino». Lo ha detto nel corso dell’udienza davanti alla corte d’assise di Palermo la marescialla dei carabinieri che per prima entrò nella villa dell’orrore ad Altavilla Milicia dove l’11 febbraio del 2024 furono scoperti i corpi di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emmanuel. Quella notte Giovanni Barreca, marito di Antonella e padre dei due fratellini, telefonò alla sala operativa dei carabinieri confessando di aver sterminato la famiglia.

La marescialla, la prima ad entrare, vede in una stanzetta il corpo del piccolo Emmanuel, cinque anni, supino, coperto da un telo nel soggiorno insieme al cadavere del fratello Kevin, 16 anni, entrambi con evidenti segni di torture. In un’altra stanzetta c’è la figlia diciassettenne di Barreca che sembra essere in uno stato catatonico. In ambulanza parla di Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia di «santoni» che avrebbe dovuto liberare dal diavolo la famiglia, e racconta anche le torture subite dalla mamma, il cui corpo viene trovato bruciato e seppellito dietro casa.