Strage di Altavilla Milicia, Barreca avverte la presenza del demonio in tribunale

Giudiziaria

L'uomo, insieme ad una coppia, è accusato di aver ucciso la moglie e due dei suoi figli. Oggi l'incidente probatorio

Incidente probatorio oggi al Tribunale di Termini Imerese per Giovanni Barreca, l’imbianchino arrestato con l’accusa di avere ucciso lo scorso 8 febbraio la moglie e due figli, di 15 e 6 anni. Il giudice per le indagini preliminari ha conferito l’incarico ai consulenti che dovranno effettuare la perizia psichiatrica su Barreca. Soltanto dopo la consulenza si potrà capire se l’uomo sia capace di intendere e volere. Sembra che anche oggi abbia detto in aula di avvertire la presenza del demonio. Con Barreca sono in carcere anche la figlia, e la coppia di coniugi Sabrina Fina e Massimo Carandente. Sono accusati di avere ucciso durante dei riti Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emmanuel nella loro villetta ad Altavilla Milicia. Serviranno due mesi agli psichiatri Domenico Micale e Renato Tona e alla psicoterapeuta Chiara Caruso per concludere la valutazione su Barreca.

