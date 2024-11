Strage di Altavilla, si è svolta oggi l’analisi della perizia psichiatrica su Giovanni Barreca

Il caso

È stato invece fissato al 22 novembre, davanti al tribunale del Riesame, il ricorso della Procura di Termini Imerese, che indaga sulla vicenda, contro l’ordinanza di revoca del carcere

Si è svolta stamattina, davanti al gip di Termini Imerese, l’analisi della perizia psichiatrica disposta dal giudice su Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia che, con la figlia 17enne e una coppia di fanatici religiosi, a febbraio scorso ha sterminato moglie e due figli nel corso di un folle esorcismo. Pm e legali dell’imputato, che la perizia ha dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere, hanno fatto domande agli esperti.