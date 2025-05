Strage di Capaci, archiviata la “pista nera”: i neo fascisti non c’entrano

il caso

L'indagine era stata aperta dalla procura di Caltanissetta che chiamava in causa Stefano Delle Chiaie

Ci sono voluti due anni per sviluppare l’ultimo capitolo di indagine sulla bomba di Capaci. E, adesso, la procura di Caltanissetta è arrivata a una conclusione ben precisa: «Nella fase ideativa ed esecutiva della strage del 23 maggio 1992 non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti della destra eversiva tra cui il noto Stefano Delle Chiaie, uno dei fondatori della formazione politica “Avanguardia nazionale», della cui presenza a Palermo in epoca antecedente alle stragi del 1992 erano emerse tracce».

Il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha condiviso le considerazioni del pool coordinato dal procuratore Salvatore De Luca e dell’aggiunto Pasquale Pacifico, archiviando il fascicolo. Lo scrive l’edizione di Palermo di Repubblica.

«È certo – ha scritto il giudice nel provvedimento depositato il 23 aprile scorso – che nessun elemento utile a ricostruire un ruolo di Delle Chiaie nella strage di Capaci possa trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati».