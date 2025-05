Strage di Monreale, c’è un altro fermato: è il 18enne Samuel Acquisto

Le indagini

Avrebbe istigato Salvatore Calvaruso, fermato nei giorni scorsi, a sparare colpi di pistola ad altezza uomo in strada

C’è un nuovo fermato per la strage di Monreale dove sono stati uccisi Massimo Pirozzo, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Andrea Miceli, 26 anni. Il giovane fermato è Samuel Acquisto. In concorso con altre persone ancora non identificate, avrebbe istigato Salvatore Calvaruso, fermato nei giorni scorsi, a sparare colpi di pistola ad altezza uomo in strada dove si trovavano oltre cinquanta persone. Aquisto avrebbe assistito Calvaruso durante le fasi dell’azione di fuoco, “compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità”, si legge nel fermo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, alla guida del motociclo, quella notte tra il 26 e il 27 aprile, vi sarebbe stato proprio il 18enne fermato questa notte.

Mentre erano in corso gli accertamenti tecnici sul motociclo da parte dei Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche, il 18enne si è consegnato agli inquirenti, accompagnato dal proprio legale di fiducia. Acquisto orami sapeva di avere le ore contate.

Al termine dell’interrogatorio, i Pubblici Ministeri hanno disposto il suo fermo che è stato immediatamente eseguito dai Carabinieri. L’indagato si trova nella Casa Circondariale di Palermo «Pagliarelli».

È stato lo stesso Samuel Acquisto dopo essersi presentato spontaneamente con il suo legale alla polizia, ad ammettere di essere stato presente durante la sparatoria. Il 18enne però alle domande sul ruolo avuto e sui complici ha sempre detto di non voler rispondere.

Per il pm che ha coordinato le indagini le affermazioni di Acquisto sarebbero illogiche. Il ragazzo avrebbe detto di sentirsi in colpa ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria; ha ammesso di guidare la moto poi trovata dagli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero. Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage.