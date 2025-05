Strage di Monreale, il secondo indagato: «Non ho incitato a fare fuoco, non ero nemmeno presente alla sparatoria»

PALERMO

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Samuel Acquisto, il diciottenne palermitano dello Zen 2, fermato con l’accusa di concorso in strage per la sparatoria avvenuta la notte del 26 aprile a Monreale in cui sono rimasti uccisi i ventenni Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli.

Il giovane, detenuto in isolamento nel carcere di Pagliarelli e assistito dall’avvocato Roberto Bellotta, stamattina è comparso davanti al gip per l’udienza di convalida del fermo emesso dalla procura di Palermo ed eseguito dai carabinieri del comando provinciale domenica scorsa.

Il ragazzo non ha risposto alle domande ma, al termine dell’udienza, ha rilasciato dichiarazioni spontanee. «Il mio assistito ha riferito di non essere stato presente alla sparatoria e che lui è gli altri ragazzi della comitiva sono stati aggrediti. Lui è scappato e poi è ritornato quando ha sentito esplodere i colpi. Ma ha negato assolutamente di avere incitato qualcuno a fare fuoco», ha detto il difensore.