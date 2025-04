Strage di Monreale, parla il sopravvissuto: «Non riesco a darmi pace»

LA TESTIMONIANZA

Nicolò Cangemi 33 anni uno dei feriti nella sparatoria costata la vita a tre ragazzi, ha lasciato l'ospedale

«Sono incredulo per quanto successo. Penso e ripenso a quella notte e non mi do pace. Come una giornata di festa si sia potuta trasformare in tragedia». Parla Nicolò Cangemi 33 anni uno dei feriti nella sparatoria costata la vita a tre ragazzi di Monreale. L’uomo ha lasciato l’ospedale Ingrassia ed è tornato a casa. Ha due ferite di striscio alle gambe ed è ancora sotto choc. Il giovane è assistito dall’avvocato Giada Caputo.

«Conoscevo le vittime, ma non ho avuto nulla a che fare con la rissa e con la sparatoria – aggiunge – Sono rimasto vittima senza avere nulla a che fare con quanto successo».

