Strangolata in casa dall’ex compagno: è caccia all’uomo dopo l’ennesimo femminicidio

indagini

Sull'episodio indaga la procura di Salerno

Questa mattina, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, i carabinieri della Stazione hanno trovato il cadavere di una 47enne, riverso sul pavimento della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata strangolata dall’ex compagno.Sono in corso indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Salerno, per accertare le circostanzedell’accaduto. Tra le ipotesi quella del femminicidio.

Choc e sconcerto nella comunità di Montecorvino Rovella (Salerno) che stamattina è stata scossa dalla morte di una donna di 47 anni trovata priva di vita all’interno della sua abitazione al primo piano in via monsignor Franchini. Il compagno della donna non si trova e i carabinieri lo stanno cercando ovunque.«Se fosse femminicidio – spiega il sindaco Martino D’Onofrio che si trova sul posto – condanniamo questo gesto brutale. Ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione».«Non ci sono mai giunte – continua il primo cittadino – segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto».

