Straniero irregolare minaccia i passanti e ferisce i poliziotti: arrestato a Catania

Polizia

Per sottrarsi al controllo l’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dopo che agenti in moto hanno cinturato la zona

Uno straniero di 31 anni che a Catania minacciava i passanti in via Monserrato con un oggetto metallico appuntito è stato arrestato dalla Polizia per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo, irregolare in Italia, ha anche ferito alcuni agenti, che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. Per sottrarsi al controllo l’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dopo che agenti in moto hanno cinturato la zona. Dopo le formalità di rito, d’intesa con il pm, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha poi convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA