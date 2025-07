Stretta su parcheggiatori abusivi e lavavetri molesti: 6 denunciati a Catania

Polizia

Una volta fermati e identificati, quattro posteggiatori sono risultati recidivi

Stretta della Polizia di Stato a Catania contro parcheggiatori abusivi e lavavetri molesti. I poliziotti del commissariato “Borgo Ognina” hanno sorpreso in via Vincenzo Giuffrida due stranieri, uno originario del Bangladesh e l’altro della Nigeria, entrambi risultati regolari sul territorio nazionale, intenti a svolgere l’attività di lavavetri. I due avevano in mano spazzole e bottigliette con acqua e sapone e gironzolavano tra le auto ferme al semaforo, importunando gli automobilisti con insistenti richieste di denaro. In alcuni casi, nonostante l’invito ad allontanarsi da parte dei conducenti, i due hanno comunque cosparso di acqua e sapone il parabrezza per fornire il servizio non richiesto, pretendendo poi il pagamento di una somma di denaro e creando intralcio alla circolazione stradale dal momento che nel frattempo il semaforo è diventato verde.