Stretta sui parcheggiatori abusivi: sanzionati in dieci. Multe per oltre ottomila euro

POLIZIA DI STATO

Tre erano recidivi, cinque stavano violando il Daspo urbano. Ecco le zone dei controlli

Motociclisti e agenti della squadra Volanti della questura di Catania hanno sanzionato dieci posteggiatori abusivi, nelle zone del centro storico, della scogliera e della Plaia, per un importo complessivo di oltre ottomila euro.

I poliziotti delle Volanti hanno denunciato nove di loro per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio emesso dal questore. Inoltre, tre dei dieci sono risultati recidivi e cinque in violazione del Dacur, il cosiddetto Daspo urbano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA