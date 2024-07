Stromboli, l’allerta diventa arancione ma le casse delle attività turistiche restano «in rosso»

ISOLE EOLIE

Il limite per le escursioni sul vulcano resta fermo a quota 100

Il livello di allerta per lo Stromboli è passato ad «arancione», resta, invece, fisso sul «rosso» il colore degli introiti delle attività turistiche dell’isola. Le attività strombolane, legate, indissolubilmente, al turismo, continuano, infatti, a dibattersi in gravi difficoltà: l’abbassamento del livello di allerta, almeno sino ad ora, non è coinciso con una, quantomeno, accettabile movimentazione turistica.

Il limite, tutt’ora in corso, per le escursioni sul vulcano (sino a quota 100) rappresenta, a detta degli isolani, un ostacolo verso la ripresa. Si chiedono e si auspicano nuove aperture, quali ad esempio l’innalzamento, almeno, ai 290 metri della quota escursioni: in questo senso starebbe lavorando l’amministrazione comunale.

In tema di «aperture» la Capitaneria di Porto ha revocato l’ordinanza che vietava alle imbarcazioni da diporto di sostare entro i 300 metri dalla costa, intorno a tutta l’isola. Resta il limite di due miglia per la navigazione sul versante della Sciara del Fuoco.