Studentessa investita davanti ad un liceo a Lampedusa: è grave

Incidente

13enne travolta da auto, è ricoverata all'ospedale di Palermo

E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Di Cristina a Palermo una tredicenne rimasta coinvolta in un incidente a Lampedusa. E’ una studentessa del liceo scientifico travolta da un’auto all’uscita da scuola. Il conducente del veicolo si è fermato per prestare soccorso. La tredicenne è stata portata al Presidio territoria di emergenza (Pta) dell’isola ed è stata intubata. Viste le sue condizioni, è subito stato disposto il trasferimento all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove è stata trasportata tramite con l’elisoccorso. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa del 118. La tredicenne è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva ed è in coma farmacologico

