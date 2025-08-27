Studentessa Usa a Palermo per uno scambio culturale aggredita la notte di Ferragosto al Foro Italico: un arresto

le indagini

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un cittadino somalo di 24 anni, noto alle forze dell’ordine, per violenza sessuale e lesioni personali

La notte di Ferragosto, nella zona del Foro Italico, ha aggredito brutalmente una giovane studentessa americana a Palermo per un programma di scambio culturale: è quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno fermato un cittadino somalo, di 24 anni, noto alle forze dell’ordine per violenza sessuale e lesioni personali. La Procura ha chiesto e ottenuto dal Gip la custodia cautelare in carcere.

L’aggressore, dopo il rifiuto della ragazza, l’ha assalita, strappandole i vestiti e colpendola. La vittima pur riportando graffi, morsi ed ecchimosi, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, chiedendo aiuto a un gruppo di passanti che l’hanno immediatamente soccorsa. La sua pronta reazione è stata cruciale: ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo, che si era nascosto tra gli scogli. A questo punto, alcuni cittadini si sono attivati per rintracciarlo, ma ogni tentativo di bloccarlo – prima dell’arrivo dei carabinieri – è stato vano a causa delle minacce del 24enne, che sosteneva di essere armato di coltello.

All’arrivo dei militari, i testimoni hanno fornito preziose indicazioni sull’identità e sulle abitudini dell’uomo, noto frequentatore dell’area. La sinergia tra le forze dell’ordine e la comunità è stata decisiva. I carabinieri hanno setacciato l’intera zona e, grazie alla segnalazione di uno dei testimoni che aveva visto l’aggressore nascondersi dietro alcune cabine elettriche, sono riusciti a individuarlo e a fermarlo.