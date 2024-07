Studentesse di Marsala accoltellate in discoteca a Roma, ci sono due indagati

il caso

Le due ragazze, una di 23 anni e l’altra di 21, sono state ferite all'Opus Club, nel quartiere Flaminio

Ci sono due indagati per l’accoltellamento, a Roma, di due studentesse universitarie fuori sede di Marsala, una di 23 anni e l’altra di 21, ferite, nella notte tra il 2 e il 3 marzo scorsi, all’interno della discoteca Opus Club, nel quartiere Flaminio.Mentre ballavano in pista, una delle ragazze è stata ferita al gluteo da una lama, l’altra invece ad una gamba. Sarebbero state ferite senza alcun apparente motivo. Il locale romano aveva riaperto i battenti proprio quella sera dopo un periodo di chiusura disposto dalla Questura della Capitale a causa di tre risse, con quattro feriti, nei due mesi precedenti.