Vittima del branco al Foro Italico, Asia ora è su Onlyfans: «Guadagno anche 9mila euro al mese, voglio godermi la vita»

In radio

La giovane è stata ospite nei giorni scorsi di una puntata de La Zanzara su Radio24

Di Asia Vitale si conobbe l’identità poco dopo lo stupro di gruppo che aveva subito nel luglio del 2023 al Foro Italico di Palermo. Lei ci aveva voluto mettere la faccia e aveva partecipato ad una puntata di Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti su La7. Ad aggredirla, filmando poi anche la violenza, erano stati in sei, di cui uno all’epoca dei fatti minorenne; cinque di loro sono stati condannati in via definitiva.

Oggi la 21enne guarda avanti e così come ha raccontato a Giuseppe Cruciani nel corso di una puntata de La Zanzara, su Radio24, ha aperto un profilo su Onlyfans (piattaforma a pagamento di contenuti per adulti) che le consente di guadagnare anche 9mila euro al mese. “Dopo che anche la mia famiglia mi ha abbandonata” – ha raccontato -“ho cercato di arrangiarmi facendo vari lavori. Adesso faccio la cameriera in un albergo a Courmayeur, ma i soldi non sono sufficienti per una vita un po’ più comoda”. Da qui l’idea di OnlyFans che per lei potrebbe anche diventare la principale occupazione.