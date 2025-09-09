Stuprata dal branco al Foro Italico, l’appello di Asia per i suoi aguzzini: «Tutti si devono poter redimere»

Palermo

In un video postato su TikTok la giovane palermitana, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, spiega le ragioni del suo gesto

Un appello perché la vicenda sia chiusa “in maniera stabile ed equilibrata” e perché i ragazzi che hanno abusato di lei in un cantiere abbandonato del Foro italico, a Palermo, tutti condannati, “paghino ma avendo vicino persone che possano davvero aiutarli, avendo accanto l’affetto della propria famiglia”. A parlare in un video postato su Tiktok è Asia Vitale, la 19enne palermitana vittima di uno stupro di gruppo a luglio del 2023. “So che erano stati chiesti e verranno richiesti i domiciliari – dice -, io non ho nulla in contrario perché penso che questi ragazzi possano avere un minimo di redenzione, ma non in un ambiente come il carcere, in cui la violenza è all’ordine del giorno. So che alcuni sono stati massacrati là dentro”.

Il carcere, ragiona Asia, “non è il massimo per dei ragazzini” e per “tutto questo tempo”, anche per quelli che non hanno esitato ad abusare di lei a turno e a filmare l’orrore. “Come sto reagendo io sono fatti miei”, dice nel video, sottolineando che quello che le è accaduto è “una cosa grave” e che non è certo lei “la responsabile del fatto che siano in carcere. Esistono giudici e prove ed è giusto che stiano pagando e abbiano pagato” per quello che hanno fatto. “Stamattina e ieri sera ho letto tanti commenti offensivi verso di me, ma anche nei loro confronti – dice ancora -. C’era chi augurava la morte… io sono assolutamente contraria, sono contraria a ogni forma di violenza”. La lontananza dalla famiglia può pesare. Anche per i suoi carnefici. “Io so cosa possa esserci nella testa di questi ragazzi – dice ancora -, non ho mai avuto un padre e mia madre non c’è più. Quel che resta della mia famiglia mi ha allontanata e nonostante la mia vita stia migliorando continuo ad avere dei problemi psicologici legati a questa vicenda (lo stupro, ndr), ma anche alla mancanza di un appoggio costante, vero, affettivo da parte della famiglia”.