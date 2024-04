Stupro a Catania: slitta l’incidente probatorio, ecco il perché

L'inchiesta

L'udienza serve per acquisire le testimonianze della vittima e del fidanzatino

Rinviato al 23 aprile l’incidente probatorio “unitario” finalizzato a cristallizzare la testimonianza della vittima dello stupro di gruppo e del fidanzatino che ha assistito alla violenza alla villa Bellini.Il motivo dello slittamento è dovuto soprattutto a un difetto di notifica a un avvocato che è stato appena nominato da uno degli egiziani maggiorenni in stato di detenzione. In totale sono sette: cinque maggiorenni e due minorenni. Ma inoltre uno dei difensori ha chiesto anche di rinviare l’udienza, fissata dai gip ordinario e dei minori, dopo l’espletamento di un’altra attività peritale già disposta dalla procura. Che quindi dovrebbe essere già ultimata prima della nuova data dell’incidente probatorio che si celebrerà sempre al tribunale dei minori di via Franchetti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA